BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Inclusiva, solidale e sostenibile, è questa l'Europa che abbiamo raccontato sui territori in una campagna elettorale che ci ha premiato in maniera quasi entusiasmante e che vogliamo ribadire qui, in ogni luogo e in ogni sede, anche difendendo l'ambizione del Green Deal, che non è soltanto un piano economico, industriale, sociale per la competitività del nostro continente, ma è anche un piano per la pace, per disinnescare tutti i motivi per cui i conflitti si scatenano, soprattutto attorno alle fonti fossili". Lo ha detto Annalisa Corrado, eurodeputata del Pd, in risposta alla richiesta di esplicitare le sue priorità per la prossima legislatura. "Parlare di ambiente, parlare di difesa del clima è anche un enorme piano di giustizia ambientale e sociale che vogliamo portare avanti con forza", ha aggiunto.