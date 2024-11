Ue, Castaldo “Promuovere alleanza tra geologi e istituzioni”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "E' necessaria un'alleanza tra il mondo della geologia e le istituzioni europee. Senza l'apporto dei geologi anche sull'approvvigionamento delle materie prime critiche non vinceremo la sfida del Green Deal e della transizione energetica". Lo dice Fabio Massimo Castaldo, ex vicepresidente a margine di un convegno a Bruxelles sul tema “Geologia per un’Europa sicura, sana e sostenibile”. xf4/sat/gsl