Ue, Campomenosi “Le nuove sanzioni faranno male alla Russia”

"Le nuove sanzioni faranno male alla Russia, quindi io non sono d'accordo con chi dice che gli effetti sono peggiori da noi che per l'economia russa". Lo afferma l'europarlamentare della Lega Marco Campomenosi, in merito al sesto pacchetto di sanzioni alla Russia annunciato dalla Commissione europea. xf4/sat/gtr