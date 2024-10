LUSSEMBURGO (ITALPRESS) – L’Alto Rappresentante dell’UE per gli Affari Esteri e la Politica di Sicurezza, Vicepresidente della Commissione Europea, Josep Borrell, ha riaffermato “l’immenso valore” che l’UE attribuisce al partenariato strategico con il Marocco. “I 27 desiderano approfondire il partenariato che collega il Marocco e l’UE, che è un partenariato a lungo termine, molto denso e profondo”, ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’UE, che ha presentato, in una conferenza stampa, le conclusioni del Consiglio Affari Esteri dell’Ue, svoltosi a Lussemburgo.

“Abbiamo stabilito rapporti amichevoli e una cooperazione articolata con il Marocco, e desideriamo continuarli e rafforzarli nei mesi a venire”, ha assicurato, aggiungendo che i ministri degli Esteri dell’Ue hanno preso atto delle sentenze della Corte di Giustizia Giustizia dell’UE sugli accordi agricoli e di pesca UE-Marocco.

Il capo della diplomazia dell’UE ha ribadito a questo proposito il contenuto della dichiarazione congiunta, con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che ha riaffermato l’impegno del blocco europeo a preservare e rafforzare ulteriormente le strette relazioni con il Marocco in tutti i settori, secondo il principio “pacta sunt servanda”.

“In stretta collaborazione con il Marocco, l’UE desidera rafforzare queste relazioni e preservare questo partenariato in tutti i settori”, ha concluso.

– foto Map –

(ITALPRESS).