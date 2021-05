BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Conciliare sostenibilità economica e quella ambientale. E’ l’obiettivo del Governo italiano sulla nuova Politica Agricola Comune dell’Unione Europea. Al Consiglio Ue dei ministri dell’agricoltura e della pesca che si è svolto a Bruxelles si sono fatti dei passi avanti, ma ancora un pieno accordo tra Stati membri, Parlamento Europeo e Commissione non è stato raggiunto. Si è deciso quindi di rinviare i colloqui alla prossima riunione in programma a giugno.

I ministri hanno approvato le conclusioni del Consiglio sulle priorità dell’UE per il vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite, che si terrà a New York a settembre. Hanno convenuto sull’importanza del vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite come “evento di riferimento e una reale opportunità per rimodellare i sistemi alimentari a livello globale”. Il 26-28 luglio a Roma si svolgerà un pre-vertice.

(ITALPRESS).