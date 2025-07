Siglata l’intesa di collaborazione fra Confagricoltura e il governo del Vietnam

ROMA (ITALPRESS) – Made in Italy, sostenibilità e sicurezza alimentare sono stati i temi dell’incontro a Palazzo della Valle tra il Comitato Centrale per le Policy e la Strategia del governo del Vietnam, rappresentato dal suo vicepresidente Nguyen Duy Hung, il vicepresidente di Confagricoltura Sandro Gambuzza e il direttore generale, Roberto Caponi.

La collaborazione tra le parti si è sostanziata nella firma di un memorandum tra la Confederazione e la Fondazione Italia-Vietnam rappresentata dalla presidente, Maily Anna Maria Nguyen. L’intesa ha come obiettivi la promozione e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari italiani di alta qualità nel Paese, mercato in forte espansione e porta di accesso per la più ampia piazza del Sud-Est asiatico.

“L’obiettivo di questa collaborazione – ha dichiarato Gambuzza – iniziata nel 2023 con l’ambasciatore vietnamita in Italia, Duong Hai Hung, è incrementare l’export italiano con l’organizzazione di incontri ad hoc con le nostre aziende associate. Vogliamo creare occasioni di confronto per dare ancora più forza alle relazioni commerciali tra i due Paesi, in linea con il memorandum siglato dal ministro Lollobrigida nel 2024″.

“Aspiriamo a promuovere l’autosufficienza nei prodotti agroalimentari e a integrare nuove tecniche di digitalizzazione per un’economia più circolare – ha dichiarato Duy Hung -. Il partenariato strategico con l’Italia, e in particolare il supporto di Confagricoltura, è fondamentale per raggiungere questi obiettivi. Il nostro Paese è una delle economie più dinamiche del Sud-Est asiatico ed è fortemente interessato allo sviluppo sostenibile del suo settore agricolo”. “Gli scambi commerciali Italia-Vietnam sono storici, iniziano nel 1973 per arrivare al 2013 con la firma del Partenariato Strategico – ha aggiunto Caponi -. Oggi Hanoi è uno dei nostri principali partner commerciali nell’ASEAN. Confagricoltura si impegna a rafforzare ulteriormente questi legami, promuovendo la collaborazione e l’apertura di nuovi mercati, specialmente nel settore agricolo e alimentare”.

– Foto Ufficio stampa Confagricoltura –

(ITALPRESS)