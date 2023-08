Ucraina, Zelensky “Tutti importanti nella difesa dell’indipendenza”

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) - "Oggi celebriamo il 32º anniversario della nostra indipendenza, l'indipendenza dell'Ucraina. Ed è per questo che stiamo combattendo. E tutti sono importanti in questa lotta". Lo afferma il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. sat/gsl (Fonte video: Canale Telegram Zelenskiy / Official)