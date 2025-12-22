Ucraina, Zelensky “Ci aspettiamo massicci attacchi russi a Natale”

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente dell‘Ucraina, Volodymyr Zelensky, ritiene molto probabili “possibili massicci attacchi russi a Natale” e per questo ritiene che sia necessario rafforzare le difese aeree nelle città “in particolare il 23, il 24 ed il 25 dicembre”. P
arlando durante un incontro con i diplomatici a Kiev, secondo quanto riferisce Rbc Ukraine, Zelensky ha detto: “Quando la Russia afferma che non ci sarà un cessate il fuoco a Natale sta dicendo questo. È un modo per enfatizzare le minacce. Dopo tali segnali, ho chiesto che le nostre informazioni di intelligence fossero massimizzate in modo da comprendere chiaramente quello che potrà accadere”.
– foto IPA agency –
(ITALPRESS).
