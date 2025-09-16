Ucraina, von der Leyen sente Trump: “Aumenteremo la pressione sulla Russia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ho avuto una bella chiamata con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sul rafforzamento dei nostri sforzi congiunti per aumentare la pressione economica sulla Russia, attraverso misure aggiuntive. La Commissione presenterà a breve il suo 19mo pacchetto di sanzioni, mirato a criptovalute, banche ed energia. L’economia di guerra russa, sostenuta dai proventi dei combustibili fossili, sta finanziando il massacro in Ucraina. Per porre fine a questa situazione, la Commissione proporrà di accelerare la graduale eliminazione delle importazioni russe di combustibili fossili”. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
