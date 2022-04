Ucraina, Save the Children “4,5 mln bambini hanno lasciato casa”

"È la più grande crisi umanitaria di rifugiati e profughi in Europa dalla Seconda guerra mondiale". Così Daniela Fatarella, direttore generale di Save the Children Italia, intervistata da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell'agenzia Italpress. xc8/sat/mrv