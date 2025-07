Calderone “Protocollo sul clima è una risposta a lavoratori e imprese”

ROMA (ITALPRESS) - "Con la sottoscrizione del "Protocollo Caldo" al Ministero del Lavoro le parti sociali hanno dato una risposta importante ai lavoratori e alle imprese in un momento certamente eccezionale. Le nostre priorità sono la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare quelle che devono essere necessariamente svolte all'aperto". Così il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Elvira Calderone, in merito al protocollo sulle emergenze climatiche firmato con le parti sociali.