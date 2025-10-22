Ucraina, salta il vertice a Budapest. Trump “Non voglio perdere tempo”

Mandatory Credit: Photo by Benjamin Applebaum/Dod/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Shutterstock (15443515p) U.S. President Donald Trump, right, escorts Russian President Vladimir Putin, left, down the red carpet during the arrival ceremony at Joint Base Elmendorf Richardson, August 15, in Anchorage, Alaska. Trump is hosting Putin for talks to end the Russian war in Ukraine. U.S President Donald Trump Welcomes Russian President Vladimir Putin For Alaska 2025 Summit, Anchorage, Ak, United States of America - 15 Aug 2025

WASHINGTON (ITALPRESS) – “Non voglio un incontro inutile. Non voglio perdere tempo, quindi vedremo cosa succederà”. Lo ha detto, ai giornalisti alla Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump in merito a un eventuale un incontro con l’omologo russo Vladimir Putin a Budapest sulla guerra in Ucraina.
-foto Ipa Agency-
(ITALPRESS).

