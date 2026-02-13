Ucraina, raid di droni russi ad Odessa: ci sono feriti

ROMA (ITALPRESS) – Quattro persone sono rimaste ferite in un attacco notturno mentre le forze russe colpivano impianti energetici e altre infrastrutture critiche a Odessa. È quanto riporta TheKyiv Independent che cita funzionari locali.

“Il nemico continua ad attaccare massicciamente la regione di Odessa con droni d’attacco. Nonostante l’attivo lavoro delle forze di difesa aerea, sono stati registrati impatti diretti e caduta di detriti di droni “, ha affermato il governatore Oleh Kiper.

Uno dei feriti è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ha aggiunto, poiché le infrastrutture residenziali, industriali, energetiche e portuali hanno subito danni.

Anche l’erogazione di energia elettrica, riscaldamento e acqua è stata interrotta, hanno affermato le autorità, sono in corso i lavori di ripristino.

