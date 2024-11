Ucraina, Princi “Aggressione russa pagina tragica di storia”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “I mille giorni di guerra in Ucraina hanno tracciato una tragica pietra miliare nella storia dell’umanità. Ha fatto bene Metsola a dire che l'Europa sosterrà in maniera incrollabile l'Ucraina perché il popolo ha diritto alla pace e alla sovranità". Lo ha detto l'eurodeputata di Forza Italia Giusi Princi, in occasione dei mille giorni dall'inizio della guerra in Ucraina. xf4/sat/gtr