LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il ministro dell’Interno maltese, Byron Camilleri, ha difeso in Parlamento la decisione del governo di partecipare all’iniziativa Ue per l’approvvigionamento di munizioni all’Ucraina, sottolineando che l’accordo ha salvaguardato la neutralità di Malta ed è stato chiaramente vantaggioso per gli interessi del Paese.

Il ministro ha spiegato che “tutti sanno che il prezzo delle attrezzature militari è esploso a causa della guerra: comprese le munizioni che le forze armate di Malta utilizzano nelle loro esercitazioni di addestramento”, aggiungendo che “reperire materiale da acquistare è diventato impegnativo”. Camilleri ha quindi sottolineato che è in quest’ottica Malta ha aderito all’iniziativa dell’Eda affinchè tutti i paesi coinvolti acquistino congiuntamente le proprie munizioni con il vantaggio di garantire prezzi più bassi e sicurezza di approvvigionamento.

Camilleri ha evidenziato che la dichiarazione iniziale dell’Eda ha contribuito alla controversia, poichè ipotizzava che tutti i firmatari avrebbero aiutato l’Ucraina. Il sito web dell’Eda chiarisce che “nel pieno rispetto delle decisioni nazionali sovrane, il progetto può essere utilizzato per ricostituire le scorte nazionali degli Stati membri e/o aiutare l’Ucraina”.

