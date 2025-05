ROMA (ITALPRESS) – “Per quello che riguarda le parole del

presidente Macron, non posso che prendere atto del fatto che

l’invio delle truppe non è più un tema di discussione, perchè come

si sa ho varie volte espresso la mia perplessità rispetto

all’efficacia di un’iniziativa di questo tipo. Particolarmente nel

momento in cui tutti quanti lavoriamo su una priorità, che è

quella di un cessate il fuoco incondizionato, priorità che si

accompagna alla necessità di continuare a sostenere l’Ucraina

nella sua capacità di difendersi”. Così la premier Giorgia Meloni,

al termine dell’incontro con il cancelliere tedesco, Friedrich

Merz. “Nel caso in cui si dovesse riuscire finalmente ad arrivare

a un serio tavolo delle trattative per una pace in Ucraina, c’è la

questione delle garanzie di sicurezza per la nazione aggredita”,

ha aggiunto. “Queste sono le priorità indipendentemente dai

formati, soprattutto nel momento in cui l’ipotesi dei soldati pare

sia tramontata, e a maggior ragione noi continuiamo a essere

disponibili, come siamo sempre stati, a partecipare a qualsiasi

formato con i nostri partner europei e occidentali per raggiungere

l’obiettivo di una pace giusta e duratura. Forse è necessario in

un momento delicato come questo abbandonare un pò i personalismi

che rischiano di minare una unità dell’Occidente che è stata

fondamentale e rimane fondamentale per risolvere il conflitto in

Ucraina”, ha concluso Meloni.

