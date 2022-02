LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il governo maltese ha condannato la decisione della Federazione Russa di riconoscere formalmente l’indipendenza dei territori di Donetsk e Luhansk.

Il ministero degli Affari esteri ha affermato in una nota che “la decisione viola l’integrità territoriale e la sovranità dell’Ucraina ed è in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite”. Inoltre “viola l’accordo di Minsk e mina la possibilità di una soluzione diplomatica”.

Insieme all’Unione europea, Malta ha ribadito il suo sostegno alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i confini internazionali riconosciuti, e anche al diritto sovrano di scegliere la propria politica estera e di sicurezza.

Il ministero degli Esteri ha dichiarato che Malta è anche preoccupata per l’aumento della violenza nel Donbass, e ha ribadito con forza che “il dialogo e la diplomazia dovrebbero prevalere”. Malta chiede una soluzione pacifica al conflitto dell’Ucraina orientale, secondo l’accordo di Minsk approvato dalla risoluzione 2202 del 2015 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(ITALPRESS).

