GENOVA (ITALPRESS) – “Tutti vogliamo la pace e tutti lavoriamo per la pace: il 21 al Senato e il 22 alla Camera abbiamo un dibattito parlamentare e lì sentiremo il governo e decideremo. Quello che do per certo è che saremo a sostegno del governo in quel passaggio, l’Italia deve sostenere il suo governo e l’Italia deve essere dentro l’unità dei Paesi europei”. Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Pd, a margine del comizio conclusivo della campagna elettorale a Genova. “Dividendoci in Italia o dividendo l’Italia dagli altri Paesi d’Europa – ha aggiunto Letta – facciamo il più grande regalo a Putin. Se dividiamo l’Italia e ci dividiamo dal resto d’Europa, facciamo come Orban e noi non vogliamo essere come Orban: vogliamo essere profondamente uniti, vogliamo un’Italia che dia il suo contributo per la pace e che insieme al resto d’Europa fermi questa assurda, insopportabile e inaccettabile guerra”.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).