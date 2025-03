Ucraina, Leavitt “Zelensky ha ringraziato Trump per il sostegno”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Il presidente Trump ha informato in modo esaustivo il presidente Zelensky sulla sua conversazione con Putin nelle questioni chiave discusse, hanno esaminato la situazione a Kursk e hanno concordato di condividere le informazioni in modo ravvicinato tra il loro personale di difesa con l'evolversi della situazione sul campo di battaglia. Zelensky ha ringraziato Trump per un inizio produttivo". A dirlo è la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt nel corso della conferenza stampa nella sala briefing. xp6/mgg/gtr