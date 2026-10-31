Ucraina, la Commissione Ue propone al Consiglio un prestito da 45 miliardi nel 2027

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Commissione europea ha proposto al Consiglio di destinare all’Ucraina 45 miliardi di euro nel 2027, completando la ripartizione del prestito da 90 miliardi per il biennio 2026-2027. Il piano, presentato il 30 ottobre dopo la valutazione positiva della strategia finanziaria trasmessa da Kiev il 26 ottobre, assegna 31,7 miliardi alle capacità industriali della difesa e fino a 13,3 miliardi al bilancio, suddivisi in parti uguali tra Ukraine Facility e assistenza macrofinanziaria. La presidente Ursula von der Leyen ha dichiarato: “Con la proposta odierna offriamo all’Ucraina la prevedibilità di cui ha grande bisogno e contribuiamo a mantenere i servizi pubblici essenziali”. Ha aggiunto: “Insieme ai nostri alleati dobbiamo fare tutto il possibile per aumentare la pressione sulla Russia affinché ponga fine alla sua barbara guerra di aggressione”. Il commissario alla Difesa Andrius Kubilius ha richiamato le necessità operative di Kiev: “L’Ucraina ha urgente bisogno di droni intercettori, munizioni, missili e radar per la difesa aerea”.

Bruxelles intende accelerare la produzione industriale europea e le consegne, mentre il sostegno al bilancio rimarrà subordinato a garanzie sullo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la sostenibilità economica. Nel 2026 il Consiglio aveva già autorizzato fino a 45 miliardi: 28,3 per la difesa e 16,7 per il bilancio. La Commissione indica in 19,8 miliardi le somme erogate, tra assistenza macrofinanziaria, acquisti per la difesa e Ukraine Facility. Il nuovo stanziamento non è ancora definitivo: il Consiglio dovrà approvare la decisione di esecuzione e stabilire la distribuzione delle risorse.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).