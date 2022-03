ROMA (ITALPRESS) – “Roma vuole essere concretamente vicina al popolo ucraino che soffre la tragedia della guerra. Le prime vittime di questo inaccettabile conflitto sono proprio i bambini, costretti a lasciare le loro case e le loro scuole per trovare scampo alle bombe”. Lo scrive il sindaco di Roma ROerto Gualtieri. “Pensando proprio a loro, la Giunta capitolina ha approvato ieri una memoria per consentire l’inserimento dei bimbi e delle bimbe ucraine nei nidi e nelle scuole di Roma Capitale, attivando tutti gli strumenti necessari per una loro piena integrazione. Roma costruisce la pace a partire dalle proprie scuole e dai più piccoli”.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com