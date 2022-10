Ucraina, Conte “Il 5 novembre in piazza per la pace”

"Sabato 5 novembre scenderemo in piazza a Roma insieme a tante associazioni e a tantissimi cittadini. Tacciano le armi, è ora di farci sentire con una sola voce per la pace". Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un video sui social. sat/gsl