ROMA (ITALPRESS) – Quarta giornata di ritorno alle porte per il Campionato Under 18. In settimana, il posticipo della terza Atalanta – Milan non ha permesso ai bergamaschi di raggiungere la Roma al secondo posto, visto il 2-2 finale. Rossoneri che si sono portati avanti con Tomella e hanno chiuso l’incontro con il gol finale di Ferraris, seguito all’uno-due firmato da Grassi e Pagani che aveva dato speranze di tre punti alla squadra di casa.

Nel weekend, tutti gli occhi saranno puntati su Roma – Inter: occasione di rivalsa unica per i giallorossi, che a meno di due settimane di distanza dalla gara di andata tenteranno il contro soprasso in vetta ai danni dei nerazzurri. Alle spalle del big match si infiamma la lotta playoff, con gli scontri diretti tra Sassuolo e Lazio e Torino e Genoa, tutte squadre raccolte in due punti tra la quarta e la settima posizione. Il programma si chiude con l’Atalanta in trasferta a Monza per mettere pressione davanti e la Fiorentina impegnata a Parma per tentare la corsa all’ultimo posto valido per la Final Four.

(ITALPRESS).