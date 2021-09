ROMA (ITALPRESS) – Prende il via Campionato Nazionale Under 18 di Serie A e B, vinto lo scorso anno dal Genoa che in finale ha battuto per 2-1 la Roma. La prima giornata di campionato vedrà i campioni in carica sfidare l’Ascoli mentre i giallorossi se la vedranno contro il Milan. Tra le altre, spiccano Fiorentina-Lazio e Inter-Sassuolo.

In programma anche la seconda giornata di campionato dell’Under 17 A-B che offre tanti spunti interessanti: dopo il 9-1 al Parma, nel girone A il Genoa giocherà in trasferta contro l’Alessandria, la Juve va ad Empoli e la Fiorentina in trasferta a Parma; il girone B vedrà il big match tra Milan e Atalanta mentre l’Inter, che ne ha fatti sei al Cittadella nella prima di campionato, giocherà a Brescia; infine, nel gruppo C la Roma ospiterà il Cosenza e il Napoli giocherà in casa contro il Benevento. Turno di riposo, invece, per la Lazio.

