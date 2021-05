ROMA (ITALPRESS) – L’Inter di Cristian Chivu fallisce il primo tentativo di allungo nei confronti della Roma, a riposo durante questa terza giornata di ritorno del Campionato Under 18. I nerazzurri vengono stoppati dall’ottimo Torino di Franco Semioli, in piena corsa per la zona playoff, grazie alla rete di Barbieri nel secondo tempo che annulla l’iniziale vantaggio di Fabbian, al quarto gol nella competizione. In attesa di Atalanta – Milan, che si disputerà domani, è invece il Sassuolo ad accorciare sulle squadre di testa, vittorioso sulla Fiorentina di Galloppa. L’incontro si decide nel primo tempo, grazie al nono sigillo del capocannoniere Ferrara e alla firma di Arcopinto, che rendono inutile l’iniziale pareggio di Rocchetti. I ragazzi di Pensalfini sono ora quarti, a pari merito con il Torino. A un solo punto dall’ultimo posto valido per la post season, si trovano sia la Lazio che il Genoa. I biancocelesti, nonostante l’ottava rete stagionale di Mancino, si fanno raggiungere dal Monza a inizio secondo tempo, con Zito autore dell’1-1 finale. I rossoblù si vendicano invece del 6-1 subito dal Parma nella partita d’andata, vincendo 2 a 0 grazie alla doppietta di un Bamba in grande spolvero.

(ITALPRESS).