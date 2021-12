ROMA (ITALPRESS) – La stagione 2021 di Aci Rally Italia Talent sta per vivere il suo atto conclusivo. Da domani, martedì 7, a giovedì 9 dicembre il Kart Planet del Circuito Internazionale di Busca, in provincia di Cuneo, ospiterà infatti le semifinali e le finali dell’ottava edizione della manifestazione dedicata ai motori. Dopo nove selettive regionali, gli esaminatori dell’Organizzazione hanno convocato sulla pista piemontese i 245 più validi aspiranti rallisti individuati durante la fase preliminare. Nella prima delle tre giornate si svolgerà in prova unica la finale dei 65 navigatori selezionati. L’8 dicembre andrà in scena la semifinale dei piloti, cui sono ammesse 160 persone, 20 per ciascuna delle otto categorie previste dal regolamento (Under 16, Under 18, Under 23, Under 35, Over 35, Femminile, Licenziati Aci Sport e Non Licenziati Aci Sport). I driver si sfideranno al volante di Suzuki Swift Sport Hybrid, Auto Ufficiale della manifestazione, per guadagnarsi l’ingresso in finale, che si disputerà il giorno successivo, alla quale accederanno solo in 40, i migliori cinque di ogni classe. Le ultime sfide a bordo della hot hatch di Hamamatsu faranno emergere gli otto piloti vincitori di ACI Rally Italia Talent 2021 che, assieme ad altrettanti navigatori, potranno coronare il sogno di partecipare ad una gara dei Campionati o dei Trofei titolati Aci Sport tra le fila del Team di Rally Italia Talent. Giovedì 9 si terrà anche la finale di Rally Italia Talent Ability, che vedrà 20 persone con disabilità affrontare le prove di destrezza con una Suzuki Swift a cambio robotizzato modificata dalla piemontese HandyTech con comandi speciali. In questo caso per i più valenti c’è in palio un corso di perfezionamento a cura degli Esaminatori di Aci Rally Italia Talent, sempre su una vettura allestita ad hoc. Con la manifestazione che volge al termine, è possibile stilare un bilancio della stagione 2021 e questo non può che essere molto positivo. ACI Rally Italia Talent ha raggiunto quota 7.682 iscritti, un grande successo in un’annata condizionata dalla pandemia e da un clima di grande incertezza generale. Al di là dei numeri complessivi, i dati più significativi sono quelli relativi alle adesioni dei giovani e dei giovanissimi: Alle selettive locali hanno infatti preso parte ben 785 Under 18, mentre gli Under 16 sono stati 243, cifre che la dicono lunga su quale appeal abbia il Motorsport marchiato Suzuki sulle nuove generazioni.

(ITALPRESS).