ROMA (ITALPRESS) – Per il quinto anno consecutivo, in qualità di Mobility Partner e Official Car del Giro d’Italia, il Gruppo Toyota ha accompagnato gli atleti portando non solo l’intera gamma elettrificata ma anche la propria visione di sostenibilità Let’s Go Beyond, che mira alla realizzazione di una società in cui tutte le persone possano muoversi liberamente e in totale sicurezza, e dove l’azzeramento delle emissioni è solo un traguardo intermedio in un percorso verso la realizzazione di un futuro più inclusivo e sostenibile. In questa cornice, Toyota ha messo a disposizione la sua intera gamma elettrificata con una flotta di oltre 50 veicoli, compresi 5 nuovi Toyota bZ4X, il primo modello della famiglia Toyota bZ – beyond Zero – di veicoli elettrici a batteria (BEV) a zero emissioni. La seconda generazione della Mirai, l’ammiraglia Toyota a zero emissioni mossa da Fuel Cell alimentate ad idrogeno, è stata invece protagonista delle emozionanti tappe a cronometro. Una delle grandi novità di quest’anno è stata la presenza dei modelli Yaris Cross, Rav4 e Hilux nell’accattivante allestimento sportivo GR Sport che hanno animato la carovana sponsor. La gamma GR Sport è ispirata allo spirito sportivo della scuderia Toyota Gazoo Racing, sintesi dell’impegno portato avanti da Toyota nel migliorare costantemente i propri veicoli, sfruttando il mondo del motorsport per testare le ultime innovazioni e progettare auto ancora più efficienti e sostenibili.

Grande accoglienza è stata riservata al passaggio delle 4 coloratissime vetture Toyota GR Sport che, a tempo di musica e accompagnate da performer, hanno sfilato tra migliaia di appassionati scesi in strada per assistere al Giro. Anche quest’anno le vetture RAV4 Hybrid e la Corolla Hybrid Touring Sports che hanno accompagnato i ciclisti in gara, hanno registrato prestazioni ai massimi livelli viaggiando lungo le tappe della manifestazione in modalità zero emissioni per oltre il 50% del tempo, confermando il potenziale delle tecnologie elettrificate e dell’approccio multi-tecnologico di Toyota nel ridurre concretamente il più possibile da subito le emissioni di CO2. In più, Toyota ha partecipato in qualità di Auto Ufficiale anche al Giro E, la corsa non competitiva caratterizzata dall’uso di e-bike. Ad accompagnare gli atleti del Giro E, contribuendo a un percorso a zero emissioni, è stata Toyota bZ4X, il primo modello della nuova famiglia Toyota bZ – beyond Zero di veicoli elettrici a batteria a zero emissioni.

Per l’occasione, il Gruppo ha inoltre presentato in anteprima nazionale la quinta generazione di Prius Plug-In, la prima vettura ibrida al mondo prodotta in serie e portabandiera della tecnologia elettrificata Toyota, esposta nei villaggi di partenza. Tra le caratteristiche principali della nuova generazione: maggiore percorrenza in EV con oltre 80 km di autonomia nel ciclo combinato e emissioni inferiori a 20g/km di CO2, assicurando prestazioni dinamiche esaltanti.

“Siamo felici di esserci uniti, ancora una volta, a uno degli eventi più attesi del nostro Paese e di aver contributo con la nostra gamma elettrificata a rendere il Giro d’Italia ancora più sostenibile – ha dichiarato Luigi Ksawery Lucà, Amministratore Delegato di Toyota Motor Italia. “Questa sinergia rafforza la vicinanza di Toyota con il mondo dello sport, nonchè la missione del Gruppo di ambire a una società futura migliore, che garantisca la libertà di movimento per tutti, in linea con la nostra strategia Let’s Go Beyond che guarda oltre l’obiettivo zero emissioni”.

foto: ufficio stampa Toyota Motor Italia

(ITALPRESS).