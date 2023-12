GENOVA (ITALPRESS) – “Mi aspetto che anche queste vacanze di Natale e Capodanno segnino un trend costante, e di chiudere l’anno con un segno positivo sul 2022, un risultato che non era facile da ottenere”. Sono le previsioni del presidente Giovanni Toti sui dati del turismo in Liguria alla chiusura del 2023. “I numeri ci dicono che è stato un anno straordinario – ha aggiunto Toti -. Nonostante l’inflazione che ha decurtato il potere d’acquisto degli italiani, la destagionalizzazione del nostro turismo il ritorno degli stranieri ci portano, una delle poche regioni del Mediterraneo, a segnare una crescita di presenze rispetto al 2022 che è stato l’anno d’oro del turismo in Europa e in Italia”

– foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).