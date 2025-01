Turismo, Santanchè “Svolta contro le recensioni false”

ROMA (ITALPRESS) - "La giornata di oggi segna un passo importante per la tutela delle nostre imprese: è ufficialmente avviato l'esame preliminare del ddl che introduce un regolamento per contrastare le recensioni false. Diamo così prova di mantenere l'impegno assunto nel difendere il tessuto imprenditoriale del turismo italiano garantendo un mercato equo e trasparente. Le recensioni, che grazie a questo intervento normativo saranno effettivamente veritiere, sono fondamentali per il successo delle aziende e per la fiducia di consumatori e turisti, e quindi per la credibilità del Sistema Italia. Una misura con cui andiamo a proteggere il lavoro e l'impegno degli imprenditori che credono nel turismo come imprescindibile motore di sviluppo per la nostra Nazione". Così il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, a commento dell'esame preliminare del disegno di legge sulle Pmi affrontato in Consiglio dei ministri. sat/gtr (Fonte video: Ministero del Turismo)