Turismo, Santanchè “I dati parlano chiaro, il settore è in salute”

ROMA (ITALPRESS) – “Finalmente si sono tutti accorti che esiste un settore così vitale per la nostra economia: grazie al lavoro di Governo e Ministero, che hanno creduto e messo al centro questo comparto nell’agenda politica nazionale, il turismo ha ottenuto lo spazio che merita sia sui media che nel dibattito pubblico. Le strumentalizzazioni lasciano il tempo che trovano, e alle parole mi piace rispondere con i fatti. E i fatti parlano di un settore in salute che mai come oggi è stato così attenzionato. I dati forniti dal Ministero dell’Interno parlano chiaro: nel trimestre estivo di giugno-agosto 2025, abbiamo registrato oltre 61,3 milioni di arrivi, con una crescita del 7,5% rispetto ai 57 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Le previsioni Enit indicano che, includendo settembre, potremmo arrivare a circa 70 milioni di turisti, con un incremento di 5 milioni rispetto al 2024”. Così il Ministro del Turismo Daniela Santanchè nel corso del suo intervento al “Caffè de La Versiliana” che, al termine ha ricordato l’appuntamento con il Wttc Global Summit, l’evento più grande al mondo dedicato al Turismo che si terrà a Roma dal 28 al 30 settembre.

“Analizzando i dati più recenti, dal 1° al 18 agosto, stando sempre ai dati “alloggiati web del Viminale” il turismo in Italia è aumentato del 9,3% rispetto al 2024, con un notevole incremento sia di turisti italiani che stranieri. I turisti italiani sono passati da 6,8 milioni nel 2024 a 7,3 milioni nel 2025 (+7,9%), mentre gli stranieri sono aumentati da 7,5 milioni a 8,3 milioni (+10,48%). Questo nonostante alcuni sindaci sembrano boicottare i turisti, come spegnendo la musica o altri divieti assurdi – aggiunge -. Inoltre, vorrei sottolineare un dato che ci deve rendere orgogliosi, l’Italia si distingue in Europa per il sentiment positivo dei turisti, con un punteggio di 86,4, in aumento dello 0,6% rispetto al 2024. Questo posiziona la nostra nazione al secondo posto in Europa, superando concorrenti come Spagna e Francia”.

“Particolarmente significativo – evidenzia il ministro – è il punteggio sulla sicurezza, che vede l’Italia in testa superando nuovamente Francia, Spagna e Grecia. Ciò è merito degli operatori e degli imprenditori del settore, e delle forze dell’ordine che stanno lavorando con impegno per garantire vacanze sicure e soddisfacenti ai turisti. Con l’occasione ringrazio tutti – dagli operatori del settore alle forze dell’ordine- per il contributo fondamentale che stanno dando all’Italia intera. I primi due mesi estivi hanno visto l’Italia al vertice del mercato turistico mediterraneo, e ricordo siamo la seconda meta più ambita al mondo per gli arrivi aeroportuali esteri”. Secondo Santanchè “il panorama turistico italiano sta evolvendo, rispondendo ai cambiamenti sociali e culturali. Stiamo assistendo a un allontanamento dai tradizionali modelli di alta e bassa stagione, con una domanda sempre più distribuita e destagionalizzata. Le città d’arte e il turismo montano stanno registrando ottime performance, come anche le terme o i laghi e i borghi, dimostrando che l’estate italiana offre molto più del solo mare”.

“Infine, è importante sottolineare il cambiamento del ruolo delle donne nel mondo del lavoro, con un numero di donne occupate che ha superato per la prima volta i dieci milioni, grazie al governo Meloni. Anche questo cambiamento influisce sulle abitudini sociali e familiari, quindi anche sull’organizzazione delle vacanze, contribuendo a una nuova dimensione del turismo, più dinamica e con offerte turistiche diverse da quelle degli anni ’60 – continua Santanchè -. Il futuro del turismo italiano è luminoso e siamo determinati a continuare su questa strada, investendo maggiormente nella promozione specialmente delle mete meno conosciute, che già nel 2025 hanno avuto una crescita rispetto al passato”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).