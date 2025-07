Turismo, Santanchè “Dobbiamo aiutare gli investimenti delle catene del lusso”

MILANO (ITALPRESS) – “Dobbiamo aiutare gli investimenti delle catene del lusso. Molti investitori sarebbero interessati a progetti in Italia ma non lo fanno per i problemi della nostra giustizia. Stiamo cercando di metterli nelle condizioni”. Così il ministro del Turismo Daniela Santanchè, intervenendo in video collegamento al convegno Hospitality Forum 2025 in corso oggi a Palazzo Lombardia a Milano.

“Sulle Olimpiadi – aggiunge Santanchè -, ci sono state delle diatribe e delle difficoltà che sono state superate: l’Italia sarà pronta. Ho visto la pista da bob dal vivo, una straordinaria opera ingegneristica e sono ancora più orgogliosa di essere italiana”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).