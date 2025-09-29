Turismo, Meloni “Da Giubileo a Olimpiadi, straordinarie opportunità”

September 24, 2025, New York, New York, USA: Italy Prime Minister, GIORGIA MELONI speaks during the General Debate at UNGA80, marking 80 years since the founding of the United Nations. Leaders highlighted urgent global crises and the need for cooperation. (Credit Image: © Bianca Otero/ZUMA Press Wire)

ROMA (ITALPRESS) – Ci saranno “straordinarie opportunità dai grandi eventi globali che l’Italia avrà l’onore di ospitare. Siamo vivendo l’esperienza storica del Giubileo, ci stiamo preparando alle Olimpiadi di Milano-Cortina e ai Giochi del Mediterraneo del 2026, per gli Europei di calcio del 2032. Eventi che porteranno ulteriori milioni di turisti a cui vogliamo offrire esperienze di viaggio e un’immagine dell’Italia ancor più straordinaria”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, intervenendo al WTTC Global Summit 2025.(ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

