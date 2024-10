Turismo Magazine – 12/10/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Flussi in calo nel 2024, pesa il caro-prezzi - Neos, sul volo diretto Malpensa-Almaty 80 mila passeggeri in due anni - ITA Airways, da Fiumicino i nuovi voli per Dubai e Bangkok mgg/abr/col/gtr