Turismo e nuove tecnologie, Lorenzini “Italiani sempre più digitali”

MILANO (ITALPRESS) -Uno studio dell'Osservatorio Travel Innovation del Politecnico di Milano attesta che il 90% degli italiani con accesso a internet ha almeno una volta interagito con un assistente vocale. Le strutture ricettive investono in digitale. E' quanto evidenziato da Eleonora Lorenzini, direttrice dell'Osservatorio Travel Innovation PoliMi, in occasione dell'evento in cui Amazon ha presentato i risultati e le novità di Alexa Smart Properties Hospitality. f03/mgg/gtr