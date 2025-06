Turismo, crescono gli arrivi internazionali in Europa

ROMA (ITALPRESS) - Il turismo europeo ha dimostrato un forte slancio nel primo trimestre del 2025, secondo il report pubblicato dalla European Travel Commission. Gli arrivi internazionali sono cresciuti del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024, mentre i pernottamenti sono aumentati del 2,2%. Le stime indicano una crescita del 14% della spesa turistica rispetto al 2024, superiore al tasso di incremento degli arrivi. Una dinamica che riflette non solo l’inflazione, ma anche la tendenza a scegliere esperienze più personalizzate. Le mete del turismo invernale hanno registrato ottime performance all'inizio del 2025, con aumenti su base annua degli arrivi in destinazioni come Slovacchia, +14% e Norvegia, +13%. Nell’Europa centro-orientale, si consolida il recupero di destinazioni come Polonia, Lettonia e Ungheria, che sembrano liberarsi della percezione di instabilità legata alla vicinanza del conflitto in Ucraina. L’ingresso di Romania e Bulgaria nell’area Schengen, avvenuto a gennaio, ha facilitato gli spostamenti e rafforzato l’appeal di queste mete. Bene il Sud Europa anche d’inverno: con Spagna, Malta e Cipro il Mediterraneo si conferma protagonista pure fuori stagione. Nei primi due mesi dell’anno, la Spagna ha accolto oltre 10 milioni di turisti stranieri, quasi 2 in più rispetto al 2019. La crescita di Cipro e Malta è stata supportata da un aumento della connettività aerea e da una maggiore promozione delle destinazioni in bassa stagione. gsl