RIMINI (ITALPRESS) – “Il quadro è buono per la nostra Regione”, ha dichiarato il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, nel suo intervento al Meeting di Rimini nel talk dal titolo ‘Riaprirsi al mondo in modo sicuro e sostenibilè. “Le nostre città hanno registrato un afflusso notevolissimo – ha aggiunto – Naturalmente è un turismo domestico. Siamo contenti che ci siano le camere piene, non dimentichiamo però che, guardando verso l’autunno, è una Regione che vive per il 60-70% di turismo straniero. Quindi bene il turismo domestico, ma si deve riaprire al turismo straniero. Guardiamo a un autunno fieristico molto prezioso e a grandi momenti per cui è necessario muoversi con grande prudenza e attenzione e non dimentichiamo che sono due anni che non si scia sulle nostre montagne. Si tratta di economia e posti di lavoro, non solo di divertimento sugli sci”.

(ITALPRESS).