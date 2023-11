PALERMO (ITALPRESS) – Si terrà a Vilnius, dal 26 al 28 gennaio, ADVENTUR 2024, la Fiera internazionale del turismo, dei viaggi e del tempo libero della Lituania. Si tratta di una occasione per tutti gli operatori siciliani del settore, si legge in una nota, per stabilire nuovi contatti, condividere e approfondire esperienze, aprire opportunità di collaborazione e sviluppare rapporti tra tour operator, agenzie di viaggio e professionisti del settore.

“Negli ultimi anni, i flussi di viaggiatori tra la Lituania e la Sicilia si sono intensificati – ha dichiarato Alessandro Palmigiano, Console onorario della Repubblica di Lituania per la Regione Siciliana- e la domanda è cresciuta. Si tratta di un risultato al quale abbiamo lavorato, anche grazie alla creazione di gemellaggi tra le scuole, scambi culturali con mostre e concerti, protocolli di intesa tra le città e rapporti economici e commerciali tra le imprese”.

L’evento, ogni anno, vede la partecipazione, oltre che degli operatori di settore, di un grande flusso di visitatori appassionati di vacanze e di attività ricreative, anche alla luce dei numerosi itinerari che la Lituania può offrire, dal barocco cittadino, alle dune di sabbia, alle riserve naturali.

