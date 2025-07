Turismo, nel 2025 la spesa dei visitatori internazionali supererà i 60 miliardi di euro

ROMA (ITALPRESS) – Il settore dei Viaggi e del Turismo in Italia si prepara a vivere un anno da record, con la spesa dei visitatori internazionali destinata a raggiungere l’apice storico di 60,4 miliardi di euro nel 2025, secondo i nuovi dati del World Travel & Tourism Council (WTTC).

Il settore dei Viaggi e del Turismo non è solo tornato: è in piena espansione. Dopo una forte ripresa dalla pandemia, l’Italia è in forte ascesa, consolidando la propria posizione come quarta destinazione più popolare in Europa e come potenza mondiale nel benessere, nel lusso, nella cultura e nella gastronomia. Secondo l’ultima Ricerca sull’Impatto Economico (EIR) del WTTC, il settore è sulla buona strada per sostenere 3,2 milioni di posti di lavoro nel 2025 – 100.000 in più rispetto allo scorso anno – e contribuire con 237,4 miliardi di euro all’economia italiana, pari a quasi l’11% del PIL.

Il turismo domestico rimane solido, con una spesa prevista di 124,6 miliardi di euro. Queste le parole del ministro del Turismo Daniela Santanchè: “A settembre il mondo celebrerà la grande bellezza del turismo e dell’Italia. E dove se non a Roma poteva svolgersi il primo WTTC nella nostra Nazione? Qui la grande bellezza si vede, ma soprattutto si respira. È la più bella cartolina di un territorio ricco di cultura, storia e grandi e piccoli tesori turistici. È un onore per noi ospitare un evento così prestigioso ma lo è altrettanto per i partecipanti essere presenti. Abbiamo riportato in Europa, dopo sei anni, l’evento più grande al mondo sul turismo: il Global Summit del WTTC, che vede la partecipazione dei principali leader internazionali del settore, rappresenta un momento importante per il comparto e per l’Italia, ed è indice di quanto abbiamo recuperato terreno e siamo tornati a essere protagonisti nel panorama globale, tanto da fregiarci dell’onore e del privilegio di ospitare manifestazioni di tale prestigio. Soprattutto in un anno già così stimolante per il turismo italiano, con il Giubileo in corso e i dati record che stiamo registrando, il vertice proietta ulteriormente la nostra capitale e la nostra nazione verso una crescita continua. Un’opportunità unica per fare rete e creare nuove sinergie tra operatori, associazioni e istituzioni, sviluppando il prodotto, l’offerta e il potenziale del nostro ecosistema turistico. E, in definitiva, per essere sempre più competitivi e vincenti”.

Julia Simpson, Presidente e CEO del WTTC, ha dichiarato: “L’Italia è tornata in cima alla lista dei desideri dei viaggiatori, e per ottime ragioni. Dalla bellezza senza tempo di Roma all’eleganza delle sue coste e delle sue campagne, l’Italia offre un’esperienza unica, ricca di storia, cultura e lusso raffinato. Questa crescita da record è testimonianza della forza del settore dei Viaggi e del Turismo in Italia e della passione delle persone che lo rendono possibile. Il nostro Global Summit a Roma riunirà i leader che stanno plasmando il futuro – dai Ministri e CEO agli innovatori e ai promotori della sostenibilità. L’Italia si conferma come modello di come il settore dei Viaggi e del Turismo possa essere motore di prosperità, orgoglio culturale e crescita sostenibile”.

Dal 2021, l’Italia si distingue tra i Paesi europei e del G20 per avere un Ministero del Turismo dedicato, un chiaro segnale politico del riconoscimento del valore economico e sociale del settore. Il Governo italiano ha inoltre dato priorità alla sostenibilità, all’innovazione e alle competenze, lanciando nuove campagne nazionali per incoraggiare i viaggiatori a scoprire destinazioni meno conosciute, diffondendo in modo più equo e responsabile i benefici del turismo.

Manfredi Lefebvre, Presidente Esecutivo di AKTG, Abercrombie & Kent e Crystal Cruises e Presidente designato del WTTC, ha aggiunto: “Mentre l’Italia si prepara a ospitare il 25° Global Summit del WTTC, celebriamo non solo la nostra straordinaria ripresa dalla pandemia, ma anche il futuro vibrante del nostro settore turistico. Questa crescita è una prova del nostro impegno verso la sostenibilità, l’innovazione e la passione condivisa delle nostre comunità. Insieme, continueremo a costruire un’esperienza prospera e culturalmente ricca per i viaggiatori di tutto il mondo”.

Lo scorso anno, il settore ha contribuito con 228,5 miliardi di euro all’economia italiana e ha sostenuto 3,1 milioni di posti di lavoro. La spesa domestica ha raggiunto i 122,6 miliardi di euro, mentre quella dei visitatori internazionali si è attestata a 55,2 miliardi di euro. Con i giusti investimenti in connettività, competenze e promozione, l’Italia è pronta a diventare il modello europeo di crescita basata sul turismo. Prospettive future: 2035 e oltre Guardando al futuro, il WTTC prevede che il settore contribuirà con 282,6 miliardi di euro all’economia italiana entro il 2035 – pari al 12,2% del PIL – e sosterrà 3,7 milioni di posti di lavoro. La spesa dei visitatori internazionali è destinata a raggiungere i 78 miliardi di euro, mentre quella domestica toccherà i 142,5 miliardi di euro. In collaborazione con il Ministero del Turismo, l’Ente Nazionale Italiano per il Turismo (ENIT), il Comune di Roma e la Regione Lazio, il 25° Global Summit del WTTC si terrà all’ l’Auditorium Parco della Musica dal 28 al 30 settembre 2025.

-Foto ufficio stampa Ministero Turismo-

(ITALPRESS).