ROMA (ITALPRESS) – “E’ una gioia vedere la race che riparte. E’ una manifestazione straordinaria e noi la sosteniamo fermamente”. Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualteri alla partenza della maratona Race for the cure in piazza Bocca della Verità, a Roma. “Quella di questa manifestazione è una cornice unica ma ancora più importante è la ragione, il contenuto e il messaggio che da qui si vuole lanciare: la sensibilizzazione nella lotta delle donne contro il tumore al seno”, continua Gualtieri. “Evviva le donne! Evviva la Race! Evviva la corsa!” ha concluso il primo cittadino. Per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti: “Ben tornate e ben tornati a tutti. L’essere qui oggi tutti insieme è un segnale e la prova che virus come Covid si possono fronteggiare grazie alla scienza e alla medicina e adesso tutti uniti nella lotta a fare degli screening e contro il tumore al seno”. “Dalla bellissima Race For the Cure – ha scritto su Twitter Zingaretti – ora un messaggio di coerenza. Nel Lazio siamo a 400mila inviti in età da screening dei tumori al seno, tornati a livelli pre Covid. Partiti anche i test genomici che dimezzeranno il ricorso alla chemioterapia. Continuiamo, non ci fermiamo!”.

(ITALPRESS).

– foto xc6 –