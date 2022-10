Tumore al seno, dalla voce delle donne un aiuto alla prevenzione

Ascoltare la voce delle donne per costruire proposte concrete per il miglioramento dello screening per il tumore al seno. È l'obiettivo che Bayer si è posta insieme con Europa Donna Italia e le società scientifiche di settore, per promuovere la cultura della prevenzione e del corretto approccio alla cura.