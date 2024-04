Tumore al pancreas, quali sono i sintomi da non sottovalutare

MILANO (ITALPRESS) - Solo in Italia il tumore al pancreas registra circa 14.000 nuovi casi ogni anno, il tasso di mortalità non si è modificato in modo significativo negli ultimi anni e quello del pancreas si attesta come il tumore con la minor sopravvivenza sia a un anno dalla diagnosi, 34% per l'uomo e 36.4% per la donna, sia a cinque anni, 11% nell'uomo e 12% nella donna. "Il tumore al pancreas cresce con pochi sintomi e quando lo scopriamo clinicamente è estremamente aggressivo dal punto di vista biologico", dice Massimo Falconi, primario dell'Unità di chirurgia del pancreas e direttore del Pancreas Translational & Clinical Research Center dell'IRCCS San Raffaele di Milano, nonché professore ordinario di chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele, intervistato da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl