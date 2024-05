ROMA (ITALPRESS) – La Lazio si avvicina a grandi falcate al prossimo impegno di campionato contro l’Empoli. Alla fine della stagione restano solamente tre giornate e i biancocelesti dovranno portare a casa più punti possibili, per provare a centrare la qualificazione ad una delle coppe europee. Il passo falso della scorsa settimana contro il Monza non ha lasciato indifferente Tudor che, però, rimasto ottimista su quanto fatto finora dai suoi giocatori. “Abbiamo lavorato su quello che non ci è piaciuto contro il Monza e confermato quanto di buono abbiamo fatto. Quando si giocano tante partite è normale fare una gara un pò più sottotono; dall’altra parte avevamo tre punti in tasca a pochi minuti dalla fine, ma non siamo riusciti a mantenere il vantaggio. Però penso che siamo sulla strada giusta, c’è solo da finire bene questo campionato. Dovremo fare una grande prestazione”. Queste le parole del tecnico capitolino che ha poi sottolineato: “Dal mio arrivo siamo primi in classifica con Inter e Atalanta, la squadra ha lavorato bene, vogliamo finire al meglio questa stagione. Siamo concentrati, consapevoli dell’importanza della gara”.

Qualche dubbio di formazione resta e, per avere ulteriori dettagli, si dovrà attendere la rifinitura di sabato. Il tecnico ha però dato qualche informazione riguardo le condizioni di Provedel: “E’ il nostro numero uno e sta tornando da un infortunio importante. Non è pronto al 100% ma è ad un buon punto”. Probabile quindi che, a difendere la porta della Lazio, ci sarà nuovamente Mandas che “ha fatto molto bene, ed è un giovane di seria prospettiva”. In difesa invece, “Casale e Patric si sono allenati regolarmente con la squadra, mentre Gila è da valutare; ci sarà sicuramente contro l’Inter e vediamo se può andare in panchina anche contro l’Empoli”. Tudor ha poi proseguito sottolineando di essere “concentrato sul presente. Fare paragoni con altri e fare programmazioni non mi appartiene. Fissare obiettivi non porta a niente”.

