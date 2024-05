ROMA (ITALPRESS) – Federica “Chicca” Brambilla si candida per

la presidenza della Federazione italiana Gioco Bridge. L’imprenditrice di Lecco, sorella di Michela Vittoria Brambilla, deputata in carica e già sottosegretaria alla presidenza del Consiglio con delega al Turismo, presenterà il programma che intende realizzare nel prossimo quadriennio, con l’obiettivo di innovare questo sport in maniera significativa anche utilizzando le nuove tecnologie online e le app, mercoledì 22 maggio (ore 19) presso il salone del Coni Lombardia. Sarà presentata anche la squadra di consiglieri che supportano la candidatura di Chicca Brambilla. Il team sarà composto da: Edoardo D’Avossa, magistrato in pensione e già Procuratore Federale della FIGB; Maria Enrica Camera D’Afflitto Guariglia, docente sia a scuola che di bridge; Massimo Penna, istruttore federale e presidente dell’Associazione Circolo Tevere Roma; Fulvio Manno già Direttore Generale delle Aziende Sanitarie di Trapani e Ragusa e Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Bridge Addaura di Palermo società Campione d’Europa in carica; Francesco Muzzin, avvocato e bridgista; Raffaella Greppi, dirigente nel settore privato dell’automotive; Enrico Castellani, imprenditore di Pontedera; Franco Caviezel, neurologo padovano, nazionale italiano e medaglia di bronzo ai Campionati d’Europa del 2010.

