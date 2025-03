Trump “Siamo nella nuova età dell’oro dell’America”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Il presidente Donald Trump ha firmato un atto per riconoscere il 25 marzo "Giornata dell'Indipendenza greca". Poco prima della firma ha tenuto un discorso nella East Room della Casa Bianca, occasione in cui ha rivendicato i valori di libertà e indipendenza che accomunano gli Stati Uniti alla Grecia: "dall'età dell'oro della predicazione antica all'età dell'oro dell'America. È qui che siamo adesso", ha affermato. xp6/abr/gtr traduzione: I greco-americani hanno arricchito il nostro paese con un coraggio eccezionale, patriottismo e straordinarie capacità. Sotto questa amministrazione, continueremo a onorare le virtù, gli ideali e lo spirito di questa magnifica eredità, e lo è davvero, che è fiorita per migliaia di anni, dall'età dell'oro della Grecia antica all'età dell'oro dell'America. Ecco dove siamo ora. L'l'età dell'oro dell'America."