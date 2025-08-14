WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è interessato ad ottenere “una pace rapida” in Ucraina. Lo ha detto lo stesso Trump in un’intervista radiofonica a Fox News Radio, commentando il vertice di domani con Vladimir Putin in Alaska. Il capo della Casa Bianca ha detto di nutrire dei dubbi sulla possibilità di raggiungere un cessate il fuoco immediato in Ucraina, aggiungendo che però “prima o poi lo otterremo”. “Sono più interessato ad un accordo di pace immediato“, ha precisato.

Le probabilità di “insuccesso” del vertice di domani in Alaska, ha poi osservato, sono “al 25%”. Trump ha infine detto di voler chiamare, dopo questo vertice, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per una riunione trilaterale da tenersi in “tre sedi possibili”, compresa l’Alaska. Un incontro a tre è stato definito da Trump “necessario” per arrivare ad un vero accordo. “Se l’incontro (con Putin) sarà negativo, non chiamerò nessuno”, ha poi chiosato rispondendo alla domanda del giornalista che chiedeva se dopo il vertice con Putin intendesse chiamare Zelensky e i leader europei per riferire i risultati. Trump ha infine detto di ritenere che Putin voglia adesso trovare un accordo sull’Ucraina. “E lo scopriremo molto presto“, ha concluso.

