Trump “I dazi porteranno trilioni, gli Usa faranno il boom”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Abbiamo sei o sette trilioni di dollari di investimenti in arrivo nel nostro Paese e non abbiamo mai visto niente del genere. I mercati stanno per fare il boom. Il paese sta per fare il boom". Lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, parlando dei dazi varati il 2 aprile. xp6/fsc/gtr