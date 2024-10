di Stefano Vaccara

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Secondo un nuovo libro inchiesta del giornalista Bob Woodward, famoso per essere stato l’autore dello scoop sul Watergate che fece dimettere Nixon, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato con il presidente russo Vladimir Putin ben sette volte da quando ha lasciato la Casa Bianca, e l’ultima volta sarebbe stata quest’anno. Woodward ha scritto queste affermazioni nel suo prossimo libro in uscita intitolato “War” (Guerra), un drammatico resoconto della Casa Bianca sotto Trump e il presidente Joe Biden che descrive in dettaglio gli elementi delle loro relazioni con i leader stranieri. Il libro sarà pubblicato il 15 ottobre. Il libro descrive in dettaglio come il rapporto di Trump con Putin sia continuato mentre lui lanciava la ricandidatura alla Casa Bianca e nel mezzo dell’invasione della Russia dell’Ucraina. Woodward racconta che Trump avrebbe detto a un suo assistente di lasciare il suo ufficio privato a Mar-a-Lago “in modo da poter avere quella che ha detto essere una telefonata privata” con il leader russo. L’assistente, che bighellonava in un corridoio fuori mentre i due parlavano, ha detto a Woodward che Trump e Putin hanno avuto “forse fino a sette” telefonate da quando Trump ha lasciato l’incarico nel 2021. Il racconto è accreditato ad un unico assistente anonimo e non fornisce ulteriori dettagli. Nel famoso film “Tutti gli uominidel presidente” in cui Robert Redford recitava nella parte di Woodward con accanto Dustin Hoffman nella parte di Carl Bernstein, il giornalista co-autore dello scoop sul Watergate, è rimasta celebre la scena in cui il direttore del “Washington Post” obbligava i due giovani reporter ad avere almeno tre fonti coincidenti prima di poter pubblicare la notizia. La campagna di Trump non ha risposto quando è stato chiesto di commentare direttamente se l’ex presidente avesse avuto conversazioni con Putin da quando ha lasciato l’incarico. Il direttore delle comunicazioni di Trump, Steven Cheung, in una dichiarazione via e-mail ha attaccato personalmente Woodward e ha affermato che il libro è composto da “storie inventate”. Trump ha poi dichiarato che il rapporto di Putin era “falso” e che Woodward aveva “perso le palle”.

