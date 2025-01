WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – A seguito della drammatica collisione aerea tra un aereo dell’American Airlines e un elicottero dell’esercito americano, avvenuta nei pressi dell’aeroporto Ronald Reagan a Washington, il presidente Donald Trump ha firmato un ordine sull’aviazione che annulla definitivamente le iniziative federali sulla diversità. Secondo il magnate il memorandum presidenziale sulla sicurezza aerea sarà in grado di porre fine al “danno” arrecato alle agenzie federali interessate dall’amministrazione Biden.

Trump ha inoltre criticato l’ex presidente democratico per via delle sue politiche volte a promuovere la diversità e l’inclusione della Casa Bianca: “Quello che hanno fatto è vergognoso”, ha affermato. Mentre era intento a firmare il nuovo memorandum nello Studio Ovale, Trump ha ripetuto, senza accompagnamento di prove, le sue affermazioni passate secondo cui i programmi federali sulla diversità hanno contribuito alla collisione di un elicottero e di un jet regionale vicino a Washington.

Secondo Trump il memorandum può contribuire a garantire la presenza di “persone molto forti alla guida delle principali agenzie aeronautiche”. Mentre la nazione era scossa dal più mortale disastro aereo degli ultimi vent’anni, che ha provocato 67 vittime, il presidente ha messo in dubbio le capacità del pilota presente sull’elicottero dell’esercito americano coinvolto nella collisione con l’aereo di linea commerciale.

Mentre Trump pronunciava il suo discorso l’indagine federale era appena iniziata e i primi soccorritori stavano ancora lavorando per recuperare i corpi dal fiume Potomac. I funzionari non hanno ancora stabilito formalmente le cause della collisione e lo stesso Trump ha riconosciuto che era troppo presto per trarre conclusioni, incoraggiando il paese a pregare per le vittime.

Tuttavia le successive speculazioni, seguite da altrettanti attacchi politici hanno generato numerose polemiche, in un momento in cui gli americani tradizionalmente guardano alla presidenza per conforto, rassicurazione e fatti concreti. Un gruppo di legislatori ha rilasciato una dichiarazione accompagnata da un forte cordoglio per le vittime dell’incidente aereo di Washington, criticando aspramente le accuse di Trump in un momento così delicato: “Ci auguriamo che l’ondata di condoglianze e sostegno da parte delle persone in tutta la nazione porti conforto in questa stagione di lutto. Tuttavia, l’opportunità di concentrare completamente le nostre condoglianze su coloro che sono in lutto e che potrebbero non aver nemmeno recuperato i loro cari defunti è stata rovinata da una dimostrazione davvero disgustosa e vergognosa di pronostici politici razzisti”.

