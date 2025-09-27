Trump dispiega la guardia nazionale a Portland “Autorizzo l’uso della forza”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Su richiesta del Segretario per la Sicurezza Interna, Kristi Noem, ordino al Segretario alla Guerra, Pete Hegseth, di fornire tutte le truppe necessarie per proteggere Portland, devastata dalla guerra, e qualsiasi nostra base dell’ICE, l’Agenzia per il controllo delle frontiere e dell’immigrazione, sotto assedio per attacchi di Antifa e altri terroristi nazionali. Autorizzo inoltre l’intervento a piena forza, se necessario”. Così sul social Truth il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).