Trump colpevole, cosa succede adesso?

NEW YORK (ITALPRESS) - "Guilty", colpevole, per tutti i 34 capi di imputazione. Lo storico verdetto è stato raggiunto all’unanimità dalla giuria, nel caso Stormy Daniels, nei confronti dell'ex presidente Usa Donald Trump, in corsa per la Casa Bianca. xo9/mgg (video di Stefano Vaccara)